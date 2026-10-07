Greenland: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 7 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Greenland, film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh con protagonista Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Atlanta. John Garrity è un ingegnere edile che abita insieme a sua moglie Allison e a suo figlio Nathan, affetto da diabete. Un giorno John riceve una chiamata dal governo americano, nella quale gli viene riferito che insieme a Allison e Nathan è stato scelto per raggiungere un aeroporto militare e volare verso un rifugio segreto per salvarsi da una possibile catastrofe. Nel frattempo, gli invitati sono a casa di John davanti alla TV che in diretta mostra una cometa chiamata Clarke. Il frammento di cometa, che si credeva dovesse cadere nell’Oceano Atlantico al largo delle Bermuda, alla fine si schianta sulla Florida, mentre la città di Atlanta viene investita da un’onda d’urto. Quando John riceve di nuovo il messaggio di allerta, viene indicata la Robins Air Force Base, per cui assieme alla donna e al bambino raggiunge l’aeroporto militare per prendere un volo che li porterà in un posto sicuro. Ma John viene a sapere che il frammento che ha impattato sulla Florida non era l’unico, ne arriveranno altri che piomberanno sulla terra a breve. Alcuni frammenti causeranno danni minimi, ma altri distruggeranno intere città, come è accaduto a Bogotà, in Colombia. A preoccupare gli scienziati e la NASA è un frammento più grande che impatterà sulla Terra entro 48 ore, in grado di distruggere il pianeta e provocare un’estinzione di massa a livello globale. Secondo gli esperti, esiste una soluzione chiamata la fine del mondo.

Raggiunto l’aeroporto, John si accorge che l’insulina che è indispensabile per Nathan è stata smarrita nella loro auto: mentre va a recuperare il medicinale, Allison e Nathan vengono respinti. Al ritorno John non trova Allison che, con Nathan, a causa della sua bassa insulina, raggiungono un supermercato preso d’assalto e recuperano le ultime medicine rimaste. Allison e Nathan escono dal supermercato poco prima che dei banditi irrompano a far razzie, poco dopo chiede il passaggio a una coppia, Ralph e Judy, per raggiungere Lexington, nel Kentucky, dove abita suo padre, Lane. Ralph all’inizio accetta, ma lungo la strada, però, si ferma, caccia Allison dalla macchina e si porta via Nathan. All’aeroporto, Ralph e Judy prendono Nathan per imbarcarsi su un aereo, ma in seguito all’avvertimento del bambino ai militari del suo rapimento, entrambi vengono arrestati. Allison intanto riesce a raggiungere l’aeroporto e, una volta arrivata, non trova Nathan, ma grazie all’aiuto di un poliziotto, lo ritrova in un centro di soccorso.

Greenland: il cast

Abbiamo visto la trama di Greenland, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: John Garrity

Morena Baccarin: Allison Garrity

Roger Dale Floyd: Nathan Garrity

Scott Glenn: Dale

David Denman: Ralph Vento

Hope Davis: Judy Vento

Andrew Bachelor: Colin

Gary Weeks: Ed Pruitt

Tracey Bonner: Peggy Pruitt

Claire Bronson: Debra Jones

Madison Johnson: Ellie Jones

Merrin Dungey: maggiore Breen

Streaming e tv

Dove vedere Greenland in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.