Grease – Brillantina torna su Italia 1: trama, cast, streaming

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2020, torna su Italia 1 il film Grease – Brillantina, pellicola musicale degli anni ’70 con protagonista un giovanissimo John Travolta e Olivia Newton-John. Il film in realtà è tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey ed è il musical di maggior successo della storia del cinema. Sapete perché si chiama Grease – Brillantina? Perché grease in inglese significa proprio brillantina, il gel per capelli che andava forte negli anni ’50. Il film è stato amato dal pubblico, un po’ meno dalla critica. Vediamo la trama e il cast del film.

Trama e cast

Una storia che forse non ha bisogno di presentazioni, poiché strapopolare e conosciuta. Il film è ambientato negli anni ’50 e racconta la storia d’amore tra il ragazzo più popolare della scuola, Danny Zuko, e la nuova studentessa arrivata dall’Australia, Sandy Olsson. I due si conoscono d’estate e tra loro sboccia l’amore. Terminata la bella stagione, i due sono costretti a separarsi perché Sally deve tornare a casa. Si dicono addio, ma Sally non sa che molto presto si trasferirà proprio in America e si iscriverà alla stessa scuola di Danny. Quando si rincontrano però tra di loro non c’è più quella magia della spiaggia. Danny ha la fama di donnaiolo, è un leader nato e molto popolare a scuola, per cui per mantenere integra la sua reputazione da bad boy tratta malissimo Sally davanti agli amici. La ragazza allora si avvicina alle Pink Lady, guidate da Betty Rizzo, una vecchia fiamma di Danny. Quest’ultimo, capendo di aver sbagliato a trattarla male, allora invita Sally alla gara di ballo della scuola.

Chi vediamo nel cast? Partiamo dai protagonisti, Danny e Sally, interpretati rispettivamente da John Travolta e Olivia Newton John. Al loro fianco vediamo Betty Rizzo interpretata da Stockard Channing, Kenickie interpretato da Jeff Conaway, Sonny interpretato da Michael Tucci, Doody interpretato da Barry Pearl, Putzie interpretata da Kelly Ward e Frenchy interpretata da Didi Conn. E poi vediamo Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden, Frankie Avalon, Joal Blondell, Sid Caesar, Alice Ghostley, Dody Goodman, Susan Buckner e Lorenzo Lamas.

Dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Grease? Il film viene trasmesso ancora una volta su Italia 1 mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

