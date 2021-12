Il Grande Fratello Vip oggi non va in onda: perché, il motivo | 31 dicembre 2021 Canale 5

Perché oggi, 31 dicembre 2021, il Grande Fratello Vip non va in onda? L’appuntamento del venerdì con il reality condotto da Alfonso Signorini salta perché oggi è Capodanno, e su Canale 5 ci sarà il Capodanno in musica in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, condotto da Federica Panicucci. Ecco perché il Grande Fratello Vip oggi non va in onda.

Quando torna

Possiamo dirvi inoltre che per tutte le festività natalizie non ci sarà il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì con il Gf Vip, ma andrà in onda solo una volta a settimana, il lunedì. Il doppio appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 tornerà a gennaio dopo le feste. Il Gf infatti quest’anno andrà avanti fino a marzo. La prossima puntata è dunque in programma lunedì 3 gennaio 2022.

Capodanno in musica: ospiti

Abbiamo visto perché il Grande Fratello Vip non va in onda, ma quali sono gli ospiti del Capodanno in musica su Canale 5 dalle 21 in diretta da Bari? Il cast, ricco ed eclettico, è formato da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, con la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo.