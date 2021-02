Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata dell’8 febbraio 2021: concorrenti, ultime news

Questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 38esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 8 febbraio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Secondo le anticipazioni, la puntata di oggi vedrà al centro di tutto (o quasi) Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i quali in queste ultime ore sono rimasti profondamente delusi dal comportamento degli autori del reality show Mediaset che hanno messo in piedi uno scherzo ai danni dei due amici. La reazione, però, non è stata delle migliori al punto che Zorzi e Orlando hanno ammesso di voler andare via dalla Casa. Ma qual è stato lo scherzo? Tommaso ha trovato un bigliettino d’amore scritto da Zenga per Rosalinda e credeva di essere in possesso dello “scoop” della serata, senza sapere che in realtà si trattava solo di una “burla”. Appresa l’amara verità i due sono corsi in camera da letto per preparare le valigie perché intenzionati a lasciare il programma durante la puntata di lunedì 8 febbraio. Andranno via o alla fine resteranno in gara? Lo vedremo stasera. Altro tema della puntata sarà poi il caso Alda D’Eusanio, squalificata definitivamente dalla trasmissione di Canale 5 a seguito di alcune frasi sul rapporto tra Laura Pausini e il suo compagno. Previste infine le solite e immancabili nomination.

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni per la puntata di oggi (lunedì 8 febbraio 2021) del Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip), ma quante puntate sono previste in onda su Canale 5? Inizialmente erano previste una ventina di puntate. Poi il cambio di programma con la decisione di andare avanti fino a febbraio 2021. In tutto quindi dovrebbero essere trasmesse oltre 40 puntate con due appuntamenti a settimana. La messa in onda, salvo cambi di programmazione, sarà il lunedì e il venerdì sera.

