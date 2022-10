Grande Fratello Vip 2022-2023, nomination: i concorrenti nominati oggi, 6 ottobre

Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023 in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022? Al termine della puntata sono finiti in nomination… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Come si vota

Ma come si vota (televoto) per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 6 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare:

APP MEDIASET INFINITY: dal vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza.

dal vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza. SITO WEB: una volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto.

una volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto. SMART TV: chi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity.

chi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity. SMS: il classico metodo dell’SMS al numero 477.000.2. indicando il nome del concorrente da eliminare e/o salvare. Il costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Abbiamo visto chi è finito in nomination del Grande Fratello Vip 2022 2023 (GFVip 7) in nomination, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5. Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.