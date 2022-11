Grande Fratello Vip 2022-2023, quali sono i concorrenti positivi al Covid: le condizioni di salute

Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023 risultati positivi al Covid nei giorni scorsi? Come stanno? I tanti fan del programma, dopo l’annuncio del programma, se lo stanno chiedendo. A risultare positivi, ad ora prima della messa in onda della puntata di stasera (14 novembre), sono stati Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Lo ha annunciato la produzione del reality con un comunicato ufficiale, che sottolinea come tutti siano in buone condizioni di salute.

I concorrenti positivi sono stati isolati e rientreranno nella Casa non appena le loro condizioni lo consentiranno. Il televoto di questa settimana è stato quindi annullato. Intanto “la produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”.

Nelle scorse ore anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato di stare male. Lecito pensare che anche loro abbiamo contratto il Covid, ma – per il momento – sarebbero negativi.

Streaming e tv

