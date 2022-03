Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 3 marzo

Questa sera, giovedì 3 marzo 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 marzo.

Anticipazioni

La finale di questa lunga edizione del Gf Vip si avvicina. Sono ben cinque i concorrenti a rischio eliminazione questa sera: Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e Antonio Medugno. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? A deciderlo sarà come sempre il televoto. Nel corso della puntata si parlerà nuovamente del rapporto speciale tra Jessica e Barù. Tra i due, che non hanno mai nascosto la complicità, nascerà l’amore o tutto si fermerà a una bella amicizia? Una certa intesa sembra essere già nata tra Delia Duran, moglie di Alex Belli, e il giovane Antonio. Soleil invece si sente emarginata dal resto del gruppo. Intanto si avvicina la finale che andrà in onda lunedì 14 marzo.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.