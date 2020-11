Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 6 novembre: concorrenti, ultime news

Questa sera, venerdì 6 novembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Quella di stasera sarà una puntata del GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, allungato fino a febbraio, non vedremo l’esito del televoto che vedeva in nomination Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Francesco Oppini e Massimiliano Morra. Un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ieri, 5 novembre, ha infatti annunciato che il televoto è stato annullato per via di un provvedimento disciplinare. Per chi sarà il provvedimento? L’indiziato numero uno sembra essere Andrea Zelletta… Finalmente, dopo tanta attesa, entreranno nella casa del Grande Fratello Vip due personaggi illustri : Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Entrambi, come molti di voi sicuramente ricordano, hanno già partecipato al programma di canale 5 e conoscono dunque molto bene le dinamiche del gioco. Riusciranno a far saltare gli equilibri nella casa di Cinecittà? Poi Elisabetta e PierPaolo saranno messi ancora una volta a confronto da Alfonso Signorini: riusciranno a recuperare il loro rapporto?

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni sulla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip)? Inizialmente erano previste una ventina di puntate. Poi il cambio di programma con la decisione di andare avanti fino a febbraio 2021. In tutto quindi dovrebbero essere trasmesse ben 43 puntate con due appuntamenti a settimana. La messa in onda, salvo cambi di programmazione, sarà il lunedì e il venerdì sera. Di seguito la probabile programmazione Mediaset (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: lunedì 14 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 18 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 21 settembre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 25 settembre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: lunedì 28 settembre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata: venerdì 2 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata: lunedì 5 ottobre 2020 TRASMESSA

Ottava puntata: venerdì 9 ottobre 2020 TRASMESSA

Nona puntata: lunedì 12 ottobre 2020 TRASMESSA

Decima puntata: venerdì 16 ottobre 2020 TRASMESSA

Undicesima puntata: lunedì 19 ottobre 2020 TRASMESSA

Dodicesima puntata: venerdì 23 ottobre 2020 TRASMESSA

Tredicesima puntata: lunedì 26 ottobre 2020 TRASMESSA

Quattordicesima puntata: venerdì 30 ottobre 2020 TRASMESSA

Quindicesima puntata: lunedì 2 novembre 2020 TRASMESSA

Sedicesima puntata: venerdì 6 novembre 2020 OGGI

Diciassettesima puntata: lunedì 9 novembre 2020

Diciottesima puntata: venerdì 13 novembre 2020

Diciannovesima puntata: lunedì 16 novembre 2020

Ventesima puntata: venerdì 20 novembre 2020

Ventunesima puntata: lunedì 23 novembre 2020

Ventiduesima puntata: venerdì 27 novembre 2020

Ventitreesima puntata: lunedì 30 novembre 2020

Ventiquattresima puntata: venerdì 4 dicembre 2020

Venticinquesima puntata: lunedì 7 dicembre 2020

Ventiseiesima puntata: venerdì 11 dicembre 2020

Ventisettesima puntata: lunedì 14 dicembre 2020

Ventottesima puntata: venerdì: 18 dicembre 2020

Ventinovesima puntata: lunedì 21 dicembre 2020

Trentesima puntata: venerdì 25 dicembre 2020?

Trentunesima puntata: lunedì 28 dicembre 2020

Trentaduesima puntata: venerdì 1 gennaio 2021

Trentatreesima puntata: lunedì 4 gennaio 2021

Trentaquattresima puntata: venerdì 8 gennaio 2021

Trentacinquesima puntata: lunedì 11 gennaio 2021

Trentaseiesima puntata: venerdì 15 gennaio 2021

Trentasettesima puntata: lunedì 18 gennaio 2021

Trentottesima puntata: venerdì 22 gennaio 2021

Trentanovesima puntata: lunedì 25 gennaio 2021

Quarantesima puntata: venerdì 29 gennaio 2021

Quarantunesima puntata: lunedì 1 febbraio 2021

Quarantaduesima puntata: venerdì 6 febbraio 2021

Quarantatreesima puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Appuntamento dunque a stasera, 6 novembre 2020, con la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Buona visione!

