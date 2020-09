Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla seconda puntata: concorrenti, ultime news

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini accoglierà nella casa i concorrenti che non sono entrati nella puntata di lunedì, con, con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Durante la puntata entreranno nella famosa casa altri concorrenti. Quali? Questi:

Stefania Orlando

Paolo Brosio

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Elisabetta Gregoraci (che sarebbe dovuta entrare nel corso della prima puntata)

I “nuovi” concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 adranno ad aggiungersi a quelli già nella casa: Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente nel corso della puntata si parlerà di Flavia Vento, ritiratasi dopo neanche 24 ore a causa dei suoi amati cani. L’ex valletta sarà presente in studio? Chissà. Di certo la sua uscita precoce dal reality ha alzato un polverone. Al termine della puntata di oggi si darà spazio alle nomination: chi sarà a rischio eliminazione?

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip)? Al momento non è stato comunicato ufficialmente. Indicativamente dovrebbero essere una ventina le puntate del 2020. Quel che sembra certo è che verranno trasmessi due appuntamenti a settimana. La messa in onda dovrebbe quindi essere il lunedì e il venerdì sera. Di seguito la probabile programmazione Mediaset (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: lunedì 14 settembre 2020

Seconda puntata: venerdì 18 settembre 2020

Terza puntata: lunedì 21 settembre 2020

Quarta puntata: venerdì 25 settembre 2020

Quinta puntata: lunedì 28 settembre 2020

Sesta puntata: venerdì 2 ottobre 2020

Settima puntata: lunedì 5 ottobre 2020

Ottava puntata: venerdì 9 ottobre 2020

Nona puntata: lunedì 12 ottobre 2020

Decima puntata: venerdì 16 ottobre 2020

Undicesima puntata: lunedì 19 ottobre 2020

Dodicesima puntata: venerdì 23 ottobre 2020

Tredicesima puntata: lunedì 26 ottobre 2020

Quattordicesima puntata: venerdì 30 ottobre 2020

Quindicesima puntata: lunedì 2 novembre 2020

Sedicesima puntata: venerdì 6 novembre 2020

Diciassettesima puntata: lunedì 9 novembre 2020

Diciottesima puntata: venerdì 13 novembre 2020

Diciannovesima puntata: lunedì 16 novembre 2020

Ventesima puntata: venerdì 20 novembre 2020

Appuntamento dunque a stasera, 18 settembre 2020, con la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Buona visione!

