Grande Fratello 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Stasera, sabato 15 gennaio 2024, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello 2023-2024. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il reality ha deciso di cambiare le carte in tavola. La nuova edizione del reality show più famoso della tv si affiderà infatti ad un cast di concorrenti misto: vip e non. Alla conduzione Alfonso Signorini. Per il giornalista e direttore di “Chi” questa è la quinta edizione consecutiva da conduttore, dopo che per tre edizioni è stato opinionista. Al suo fianco Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5 che oltre alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale ora ha anche questo ruolo. Come inviata: Rebecca Staffelli, figlia di Valerio e speaker di Radio 105. Dove vedere il Grande Fratello 2023-2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma. Il principale è su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì (occasionalmente il sabato). È inoltre possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10 e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte). Non mancano le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 e in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00).

Grande Fratello 2023-2024 streaming live

Ma non finisce qui: è possibile vedere il Grande Fratello 2023-2024 anche in live streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Grande Fratello 2023-2024, ma dove si trova (location) la Casa? La Casa, come da tradizione, si trova a Cinecittà, a Roma, e ogni anno viene modificata nell’arredamento e nelle stanze offrendo, a seconda delle edizioni, dei luoghi nuovi e segreti da scoprire nel corso delle puntate. Tra questi, i più celebri sono la suite e il tugurio, senza dimenticare il mitico Confessionale, dove i concorrenti si confidano lontano dalle altre persone dentro l’abitazione. Nel 2013 un incendio bruciò la Casa del Grande Fratello, che fu interamente ricostruita per l’edizione successiva.