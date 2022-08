Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, venerdì 5 agosto 2022, va in onda una nuova puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni. La soap opera spagnola torna in prima serata su Canale 5 con la seconda parte della terza stagione e racconta cos’è accaduto ai personaggi dopo quel finale di stagione. Come già sappiamo da tempo, questa sarà anche l’ultima stagione per cui i telespettatori si stanno preparando lentamente a salutare i loro beniamini. Ma di cosa parla la nuova puntata in onda stasera, 5 agosto, su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Trama e cast: le anticipazioni

Questa sera vanno in onda due puntate di Grand Hotel – Intrighi e passioni. La prima si intitola Nobiltà comporta obblighi e vede Ayala ritrovare una nota accanto al corpo di Ezequiel che è stato ucciso in carcere. Si tratta di un messaggio criptico e Alicia, Julio e Maite cercano di capire cosa significa arrivando ad una scoperta sorprendente. Intanto all’Hotel arriva il re Alfonso XII ma è in incognito. Alfredo lo scopre e vorrebbe incontrarlo per riottenere il titolo di marchese. Il secondo episodio invece si intitola L’asta e Alicia, Maite e Julio scoprono la vera identità di Diego. Il suo nome vero è Adrian Vera Celande. Il terzetto ha intenzione di smascherarlo davanti a tutti così che Alicia potrà chiedere finalmente l’annullamento del matrimonio. Maite però ha paura perché se dovessero procedere a quel punto dovrebbe approvare l’unione tra Alicia e Julio. Nel frattempo Andrés si risveglia nel bosco ma ha i ricordi confusi e crede di aver ucciso Belen.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.