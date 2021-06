Grand Hotel – Intrighi e passioni trama: di cosa parla la serie su Canale 5

Grand Hotel – Intrighi e passioni è la serie spagnola in arrivo su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 21.25. La fiction racconta relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti che appassioneranno il pubblico. In Spagna ha già avuto tre stagioni. Ma qual è la trama di Grand Hotel – Intrighi e passioni? Di cosa parla? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

La serie è ambientata nel 1905, in Spagna, ed è la storia del giovane di umili origini, Julio Olmedo, che ha raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano. Julio qui scopre che da oltre un mese nessuno sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio indaga sulla scomparsa della sorella e nel mentre si innamora di Alicia, una delle figlie di Dona Teresa, la proprietaria dell’hotel. Insieme, i due scopriranno i segreti custoditi tra le mura dell’edificio. Nell’hotel nessuno è come sembra, nessuno è esente da sospetti. Tutti sembrano tradire e mentire. Julio riuscirà a scoprire i segreti custoditi tra le mura del Grand Hotel?

La fiction è ambientata nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, dove ha sede un prestigioso Hotel che sta affrontando, come il resto del Paese, tutte le novità legate all’avvento del progresso, in primis l’introduzione della luce elettrica. Lo spettatore è catapultato in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico ‘Grand Hotel’, lo storico e iconico ‘Palacio de la Magdalena’, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.