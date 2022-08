Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Torna l’appuntamento in prima serata con Grand Hotel – Intrighi e passioni. La fiction spagnola va in onda con una nuova puntata questa sera venerdì 19 agosto 2022. Ma quali sono le anticipazioni della nuova puntata? Qual è la trama? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anticipazioni: trama e cast della puntata di oggi

Ci avviciniamo sempre più all’ultima puntata della fiction. La terza stagione, attualmente in onda, infatti sarà l’ultima. Come ogni puntata, anche questa sarà composta da due episodi. Il primo si intitola Il castigo e vede Andres in prigione. Sua madre nel frattempo ha deciso che testimonierà contro Donna Teresa per incriminarla dell’omicidio di Celia Velledur. Se non fosse che Donna Teresa è astuta e le propone un patto, cioè di salvare suo figlio dalla prigione se non testimonierà contro di lei. Intanto Maite, Julio e Alicia sono alla pensione di Bazan e stanno cercando un modo per incriminarlo. Il secondo episodio si intitola L’esecuzione. Andres viene giustiziato per l’omicidio di Belen. Intanto Diego scopre che Alicia non ha mai rinunciato al suo amante e, anzi, carpisce che i due si incontrano in hotel. Così sceglie di tendere loro un’imboscata. Donna Teresa intanto si è ferita con un bicchiere di vetro.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Anche questa sera, 19 agosto 2022, è attesa in prima serata sullo stesso canale. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.