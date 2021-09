Gloria: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gloria, la miniserie in onda su Canale 5 da mercoledì 1 settembre 2021? Si tratta in tutto di sei episodi, trasmessi nell’arco di tre serate: l’1, il 6 e il 7 settembre 2021, in prima visione dalle 21.25. Per ogni puntata vengono dunque trasmessi due episodi. Ecco la programmazione completa di Olivia – Forte come la verità (attenzione: potrebbe cambiare).

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 1 settembre 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 6 settembre 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 7 settembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Gloria? Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti, mentre la serata dura circa due ore e venti minuti (pubblicità incluse), dalle 21.25 alle 23.45.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Gloria, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 l’1, il 6 e il 7 settembre 2021 in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.