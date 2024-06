Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà: lo show comico in replica su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

La simpatia travolgente di Giuseppe Giacobazzi in prima serata su Italia 1, questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, con la replica dell’appuntamento che fa parte del ciclo di Italia 1 on stage. Lo show Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà vede protagonista il comico romagnolo, divenuto noto al grande pubblico grazie a Zelig. Si tratta come detto del quarto e ultimo appuntamento con gli speciali di Italia 1 on stage, che nelle scorse settimane sono stati dedicati agli spettacoli di Max Angioni, Andrea Pucci e Maurizio Battista. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Nel quarto e ultimo appuntamento di Italia 1 on stage, in onda stasera, 26 giugno 2024, in replica su Italia 1, protagonista è Giuseppe Giacobazzi. Lo spettacolo intitolato Gran varietà è stato registrato al teatro Masini di Faenza. Sarà quindi un’occasione per il pubblico romagnolo (e non solo) di ridere grazie alla coinvolgente comicità dell’artista nato ad Alfonsine, e che si è fatto conoscere in tutta Italia grazie alla partecipazione a trasmissioni tv di successo come Zelig. Sarà un varietà sui generis, con monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia, duetti con ospiti a sorpresa e continui scambi con il pubblico. Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presenterà una serie di sketch divertenti e nuovi e alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso famoso.

Streaming e tv

Dove vedere Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà? Lo show comico va in onda questa sera, mercoledì 26 giugno 2023, su Italia 1 dalle 21.20. Se non siete in casa potete seguirlo su Mediaset Infinity.