Chi è Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta ospite a Domenica In

Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta, la nota attrice ospite della trasmissione di Rai 1 Domenica in, condotta da Mara Venier. Classe 1966, ha un’età di 56 anni. Si tratta di un noto imprenditore ed è figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle. L’imprenditore romano e l’attrice si sono conosciuti verso la fine degli Anni ’80, alla festa di fine anno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. I due si sono sposati il 7 ottobre 1995.

Nel 2001 è nata la loro prima e unica figlia, Giulia. Quando si sono conosciuti, Maria Grazia Cucinotta era reduce dal grande successo di Miss Italia ed aveva debuttato in tv al fianco di Renzo Arbore nella trasmissione Indietro tutta!. Non conosciamo molto sulla vita di Giulio Violati, perché è molto riservato, ma sappiamo che è un importante produttore cinematografico e oggi si occupa anche del lavoro di sua moglie.

Lo scorso anno, in occasione delle nozze d’argento, Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta hanno scelto di celebrare una seconda volta il loro amore: “Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto”.

“La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”, ha raccontato l’attrice parlando della figlia Giulia. Nel 2017 Giulia Violati ha lavorato con mamma Maria Grazia Cucinotta nel cortometraggio contro il bullismo chiamato “Il compleanno di Alice”. “Pur essendo partita da lei l’idea, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie. Non è facile avere una madre ingombrante come me”, ha raccontato l’attrice, ospite a Oggi è un altro giorno.

Giulio Violati rimase folgorato dalla bellezza di Maria Grazia Cucinotta. Fece di tutto per avere il suo numero di telefono e quando finalmente ci riuscì le mando un messaggio molto particolare: “Sei il libera il 7 ottobre dell’anno prossimo? Ci sposeremo”. E così in effetti è stato. Tuttavia per i primi anni il loro matrimonio lo vissero a distanza dato che Maria Grazia all’epoca ancora lavorava in America.

La carriera dell’attrice

Classe 1968, è nata a Messina. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano dove inizia la carriera da modella. Nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, grazie al quale si fa conoscere al pubblico del piccolo schermo venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta! Nel 1990 arriva l’esordio al cinema con il film Vacanze di Natale ’90 e nel 1993 in Alto rischio. Solo un anno dopo viene scelta per il film Il postino da Massimo Troisi e nel 1995 recita nella pellicola I laureati di Leonardo Pieraccioni.

Nel 1997 interpreta la fiction Il quarto re; nel 1998 è la protagonista di La seconda moglie e del film Los Angeles – Cannes solo andata, di Guy Greville-Morris. Nel 2000 fa un esordio internazionale partecipando al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone. Maria Grazia Cucinotta nel 2011 fa il suo esordio da regista con il cortometraggio Il maestro.