Chi è Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti dei Pooh ospite a Domenica In

Roby Facchinetti, storico cantante dei Pooh, è ospite questo pomeriggio per l’ultima puntata di Domenica In. Il cantante parlerà del suo libro “Che spettacolo è la vita” e canterà il brano Rinascerò rinascerai, scritto durante il periodo buio della pandemia. Ma chi è la moglie di Roby Facchinetti? Si chiama Giovanna Lorenzi. Nel corso della sua vita il frontman dei Pooh ha avuto diverse relazioni.

Il primo matrimonio risale al 1970 con Mirella Costa, madre delle figlie Alessandra e Valentina. Nove anni dopo si sono separati per intraprendere una relazione con Rosaria Longoni, madre di Francesco Facchinetti. Pur non avendo mai formalizzato il legame con un matrimonio, Roby e Rosaria hanno condiviso una prolungata storia d’amore, conclusasi negli anni ’80.

La vera storia d’amore per Roby Facchinetti è quella con Giovanna Lorenzi. I due si sono sposati nel 1989. Tra i due è stato da subito un vero colpo di fulmine. Giovanna è molto riservata e lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel 1986 e non si sono più lasciati: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa, è una grande donna, moglie meravigliosa e mamma stupenda. Adesso è una nonna incredibile dei suoi nipoti, si dedica a tempo pieno a queste cose. Chi ama ha sempre paura di perdere quello che si ha, altrimenti non sarebbe amore. Non riesco ad immaginarmi una vita senza di lei. Siamo fuggiti, all’inizio non credevano al nostro amore. Lei era ancora legata ad un altro matrimonio e siamo andati a sposarci in Scozia e poi a distanza di anni civilmente anche a Bergamo”.

Come detto hanno avuto due figli: Roberto, nato nel 1987, e Giulia, nel 1991. All’interno di un suo romanzo, Roby Facchinetti ha scritto una meravigliosa dedica alla moglie Giovanna: “Questo libro è dedicato a mia moglie, che con me ha dovuto essere comprensiva e paziente in misure sconosciute. Ha saputo darmi equilibrio ed è una cosa essenziale per chi vive anni senza fiato come quelli che ho vissuto io”. Sono una coppia molto riservata, infatti sono rare le foto insieme pubblicate sui social.