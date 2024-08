Gioco sporco – I misteri dello sport: le anticipazioni sulla seconda puntata (replica)

Questa sera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gioco sporco – I misteri dello sport, programma tv di genere talk show, documentaristico e investigativo già trasmesso dal 16 febbraio al 29 marzo 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma nasce come documentario e tratta i casi più misteriosi dello sport attraverso interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e flashback narrativi, svelando così l’aspetto intimo e oscuro dei vari protagonisti. Nella seconda puntata in onda stasera si parlerà delle storie di Ayrton Senna, Marco Pantani, Donato Bergamini e Filippo Raciti, con aggiornamenti legati a sviluppi processuali degli ultimi mesi. Interviste esclusive, documenti e materiali inediti, testimonianze dirette e diversi flashback narrativi sveleranno l’aspetto intimo dei vari protagonisti: tutti hanno un lato oscuro, che deriva dalle loro origini, dall’impossibilità di rimanere normali di fronte al successo planetario, da esperienze di vita che li hanno fatti deviare. A parlare, nel tessuto del racconto, saranno persone, testimoni che li hanno conosciuti nelle loro vite straordinarie, autentiche opere d’arte, che hanno avuto un epilogo tragico. In tutte le puntate la straordinaria partecipazione del C.T. della Nazionale femminile di Pallavolo Julio Velasco, fresco vincitore della storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un personaggio che lo sport lo vive da sempre, lo conosce nel profondo, sa capire chi lo pratica decifrandone i sentimenti. Con lui la criminologa Margherita Carlini e la psicologa Francesca Cenci accompagneranno gli spettatori nelle pieghe di queste storie.

Streaming e tv

Dove vedere Gioco sporco – I misteri dello sport in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 29 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.