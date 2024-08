Gigi uno come te… Ancora insieme: la scaletta e gli ospiti del concerto di D’Alessio in replica su Rai 1. Cantanti, ordine di uscita, esibizione

Gigi uno come te… Ancora insieme è il concerto in replica questa sera, 31 agosto 2024, alle ore 21.20 su Rai 1. Si tratta del concerto trasmesso lo scorso anno da piazza del Plebiscito a Napoli e riproposto questa sera in replica. Uno show all’insegna di musica e spettacolo, direttamente da Napoli, con Gigi D’Alessio accompagnato da tanti altri colleghi e amici. Ma chi sono gli ospiti e qual è la scaletta di Gigi uno come te ancora insieme? Ecco tutte le informazioni.

Scaletta e ospiti

Tanti gli ospiti di questa serata imperdibile di grande musica: Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla, e altre straordinarie sorprese. Una serata eccezionale, che si tingerà d’azzurro nel luogo simbolo della città, per cantare insieme a Gigi le sue canzoni più amate e celebrare ancora una volta Napoli. Scaldato dal grande abbraccio dei suoi fan, D’Alessio alternerà racconti e note, sorprese e risate, in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, insieme a tanti amici artisti accorsi da tutta Italia per affiancarlo sul palco.

In scaletta tanti incredibili duetti per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo, da “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”, medley tutti da cantare e ballare, e omaggi alla grande musica partenopea. Ecco alcune delle canzoni che ascolteremo: