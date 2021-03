Ghost – Fantasma: il cast (attori) del film

Qual è il cast (attori) di Ghost – Fantasma, film in onda oggi – martedì 23 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Patrick Swayze: Sam Wheat

Demi Moore: Molly Jensen

Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown

Tony Goldwyn: Carl Bruner

Rick Aviles: Willy Lopez

Bruce Jarchow: Lyle Ferguson

Stephen Root: sergente della polizia

Vincent Schiavelli: fantasma della metropolitana

Phil Leeds: fantasma anziano

Vivian Bonnell: Ortisha

Angelina Estrada: Rosa Santiago

Armelia McQueen: 1ª sorella di Oda Mae

Augie Blunt: Orlando

Martina Deignan: Rose

Gail Boggs: 2ª sorella di Oda Mae

Charlotte Zucker: impiegata della banca

Tom Finnegan: Parker, guardia della banca

Thom Curley: operaio nel loft

Laura Drake: poliziotta

Said Faraj: tassista

Derek Thompson: amico di Ortisha

Arsenio Hall: Arsenio Hall in televisione

Susan Breslau: Susan

Sondra Rubin: suora

Faye Brenner: suora

J. Christopher Sullivan: il fantasma di un uomo

Alma Beltran: il fantasma di una donna

Sharon Breslau: il fantasma del cimitero

Mike Jittlov: spiriti cattivi

Colonna sonora

Abbiamo visto il cast di Ghost – Fantasma, ma qual è la colonna sonora? A curarla è stato Maurice Jarre. Il tema principale del film è Unchained Melody, un brano composto da Alex North e Hy Zaret nel 1955, e poi portato al successo dai The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film, il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. La colonna sonora di Jarre ottenne una nomination per l’Oscar alla migliore colonna sonora, ma perse in favore di quella realizzata da John Barry per il film Balla coi lupi.

