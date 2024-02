Chi è e cosa rappresenta l’alieno durante le esibizioni di Ghali a Sanremo 2024, significato

Ghali durante le sue performance a Sanremo 2024 si esibisce con un alieno. La canzone in gara si intitola Casa mia. “Il testo è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto”, ha spiegato il cantante. Il nome del curioso extraterrestre che si muove tra le file del teatro Ariston è Rich_ciolino. Un animale fantastico dal muso allungato.

“Rich_ciolino è un alieno venuto dallo Spazio e ha il potere di entrarmi nella testa. Io e lui parliamo telepaticamente: lui sa benissimo a cosa penso”, ha raccontato il cantante a Elle Decor. “Questo brano, in realtà, è iniziato prima di conoscere Rich_ciolino”, aggiunge. “Ma la verità è che ho scritto Casa Mia con me stesso, cioè con una parte di me, della mia coscienza, che poi è quell’alieno”. Ghali ha spiegato che l’alieno è una proiezione tanto reale quanto psichedelica della sua anima. Per questo motivo, non ha le sembianze umane. Anzi. L’immaginazione si lega alla musica in un brano che inizia così: “Il prato è verde, più verde, più verde / Sempre più verde (sempre più verde) / Il cielo è blu, blu, blu / Molto più blu (ancora più blu) / Ma che ci fai qui da queste parti / Quanto resti e quando parti / Ci sarà tempo dai per salutarci / Non mi dire che ho fatto tardi”.