“Preferisce l’uccello”, la battuta al GfVip che imbarazza Signorini: “Mi volete far licenziare” | VIDEO

GfVip, la battuta di Pierpaolo Pretelli imbarazza Alfonso Signorini | VIDEO

Momenti di imbarazzo al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 27 febbraio 2023, a causa di una battuta di Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e compagno di Giulia Salemi, che ha colto di sorpresa anche il conduttore Alfonso Signorini.

A inizio puntata, infatti, Pierpaolo Petrelli è entrato in studio insieme alla sua compagna Giulia Salemi, presenza fissa del reality show.

I due, che di recente avevano confessato aver vissuto un periodo di crisi, ora hanno ritrovato l’armonia, così come confermato anche durante il programma.

“Siete tornati insieme?” ha chiesto Alfonso Signorini alla coppia con Pretelli che ha risposto: “La seduta psicologica che ci hai fatto ha avuto i suoi effetti”.

“Si lamenta sempre” lo ha interrotto Giulia Salemi con il compagno che ha spiegato: “Ma si perché la sera voglio un po’ di intimità e invece lei sta con Twitter. Preferisce l’uccello di Twitter”.

“Questa non l’ho capita” ha affermato subito dopo Alfonso Signorini davanti a un’imbarazzata Giulia Salemi. Quando Pretelli ha spiegato il perché del suo doppio senso, il conduttore ha chiuso la questione in fretta e furia: “Mi volete far licenziare”.