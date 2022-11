Marco Bellavia accusato di molestie da alcune concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, come ricorderete, ha lasciato la Casa dopo essere stato bullizzato per la sua depressione. Ora sarebbe lui il cattivo della situazione, almeno secondo quanto raccontato a Chi da Cristina Quaranta e Gegia, che lo hanno accusato di presunte “molestie” nei loro confronti. Episodi che a dire delle due inquiline del Gf giustificherebbero gli attacchi di bullismo riservati a Bellavia dai concorrenti del reality di Canale 5.

Cristina Quaranta ha parlato genericamente di “atteggiamenti non idonei”, mentre Gegia è stata più diretta e ha ammesso: “Lui voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce”. Accuse pesanti alle quali Bellavia ha deciso di rispondere attraverso il format social di Alfonso Signorini “Casa Chi”: “Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere”, ha replicato Marco.

“Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra. Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino”, ha ammesso Bellavia.