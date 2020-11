Frase sessista di Oppini, ma il GF non lo squalifica. E sui social è polemica

Francesco Oppini e le frasi sessiste al Gf Vip, ma il programma non lo punisce: è rivolta social

Francesco Oppini, dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, ha scatenato una vera e propria rivolta social per via di alcune frasi poco dignitose pronunciate nei confronti delle donne. Parlando di Dayane Mello, il figlio di Alba Parietti ha detto: “Lei non può venire a Verona in un posto, la violentano. Nel senso buono la disturbano. Ci sono troppe donne a rischio disturbo”. E questa è stata soltanto la prima di una serie di frasi shock rivolte alle donne, frasi sessiste rivolte anche a Flavia Vento: “Una che rischi di ammazzare di botte. Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”, ha detto parlando con Tommaso Zorzi, il quale si è dissociato dalle affermazioni.

Durante la puntata del 2 novembre, Oppini – battibeccato da Signorini – ha chiesto prontamente scusa pubblicamente. Il conduttore l’ha poi avvertito: “Volevamo squalificarti. Ma non accade perché hai dimostrato equilibrio: conoscendoti e sapendo il rapporto che hai con le donne e la tua fidanzata abbiamo deciso di darti una seconda possibilità”. Ed è rivolta sui social: in tanti continuano a chiedere a gran voce la squalifica di Oppini (con l’hashtag #OppiniFuori) per via delle frasi sessiste e vergognose pronunciate in tv. E in tanti si chiedono anche se al Gf Vip non ci siano due pesi e due misure. Anche la mamma, Alba Parietti, ha preso le distanze dalle affermazioni del figlio: “Se Francesco ha fatto realmente battute (venute male) e ha offeso due signore per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, perché sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve permettere mai di scherzare. Deve chiedere scusa senza tante giustificazioni, che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate”.

