Gf Vip, Cesara Buonamici opinionista unica

Rivoluzione al Grande Fratello Vip. Pier Silvio Berlusconi vuole inaugurare un nuovo corso, eliminando il trash eccessivo che ha caratterizzato alcune brutte pagine delle ultime edizioni. Un netto cambiamento che riguarderà il cast dei concorrenti ma anche, ed è la novità di queste ore, gli opinionisti che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini.

O per meglio dire l’unica opinionista che siederà in studio il prossimo anno. Secondo quanto rivela Dagospia, infatti, nella nuova edizione via a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre il nome inedito e a sorpresa per ricoprire il ruolo di opinionista unica è quello di Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del Tg5. A scegliere la cronista sarebbe stato lo stesso Signorini.

Volto di punta dell’informazione Mediaset, Buonamici ha condotto le lunghe dirette di Canale 5 in occasione della morte di Silvio Berlusconi, ed è nella squadra del Tg5 sin dalla sua fondazione. Con questa scelta l’ad del Biscione punta ad “alzare il livello” del reality.

“Per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale. Al netto di smentite e articolesse sussurrate, le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset poi uno stop “di riflessione” improvviso. “Nessuna fretta, meglio decidere con calma”, il ragionamento dei vertici, che come anticipato dal Fatto Quotidiano hanno già bocciato tanti concorrenti che erano presenti nella prima lista proposta all’ad Pier Silvio Berlusconi”, si legge su Dagospia.

“È cambiato il vento. E allora chi prenderà il posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi. Ci spera, con meno chance, anche Elisabetta Gregoraci”, si legge ancora su Dago.

Una suggestione che nelle ultime ore ha preso sempre più piede: “Si tratta di una scelta per spiazzare e alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi”.