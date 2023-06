Sono stati tanti gli omaggi commossi per la morte di Silvio Berlusconi da parte di chi l’ha conosciuto. Padre della tv commerciale, l’ex premier è stato omaggiato con lunghi speciali. Tra i volti noti della televisione che lo hanno ricordato, uno dei più emozionati è stato sicuramente Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati dal pubblico.

Intervenuto al Tg5, ha commentato: “Per noi è stato il maestro del lavoro. Ci ha insegnato ad amare questo lavoro, a rispettarlo profondamente, a rispettare le persone con cui facciamo questo lavoro” – ha esordito Scotti “quindi tutti i tecnici, gli operai, le maestranze, le sarte, i parrucchieri, tutti, e a rispettare le persone che poi il nostro lavoro fruiscono, cioè i telespettatori”.

“Aveva la predilezione per i grandi varietà presi dalla Rai e trasformati nel grande sabato sera italiano. Berlusconi ha amato anche i contenitori che occupavano gran parte delle sue giornate, come la storica ‘Buona domenica’. Quando gli abbiamo ricordato che erano sei ore di diretta, lui ci diceva: ‘Che volete che sia, intanto vi divertite'”.

“A noi gente di bottega ci ha trasmesso, non insegnato, i valori di questo lavoro. Non so se volente o nolente, ma questi valori hanno stimolato anche tutte le altre emittenti a fare come noi della tv commerciale”, ha proseguito Scotti. “Voleva che la televisione fosse una parte in più della famiglia, un accessorio della famiglia” – ha aggiunto – “Guarda, io uso spesso nelle mie interviste la parola elettrodomestico: penso che lui potesse sposare questo mio concetto. Perché essere in casa degli italiani, anche nei luoghi più intimi – in cucina dove si pranza, si cena, qualcuno poi in camera da letto, qualcun altro se la porta addirittura in bagno – vuol dire condividere con la televisione tantissimi momenti della propria giornata e della propria esistenza e della propria vita. Lui voleva che fossimo un pezzo di tutte le famiglie dove entravamo”.

Il conduttore ha ricordato un aneddoto personale: “Una volta gli dissi: presidente, si ricorda che a Cecchetto disse: questo qui mi ricorda il mio commercialista in Brianza? Lui mi rispose: forse ho sbagliato a giudicarti, ma ora quando torno a casa e vedo che c’è la tua faccia in tv, mi sento a casa”. Infine con le lacrime agli occhi Gerry Scotti ha concluso: “Ho tentato di non commuovermi. Sono uno che si commuove molto, quindi lascio ai prossimi giorni anche i momenti di grande commozione”.