Germinal: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 13 maggio

Stasera, venerdì 13 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in prima visione assoluta la terza e ultima puntata di Germinal, miniserie franco-italiana, prodotta in senso a The Alliance, l’accordo tra tv europee che vede la Rai collaborare con France Television e ZDF per lo sviluppo di produzioni locali ma con una vocazione internazionale. Un’alleanza fondamentale in quest’epoca ricca di contenuti provenienti da tutto il mondo, in cui le realtà locali rischiano di faticare a trovare la propria voce. Adattamento del romanzo di Emile Zolà, racconta la seconda rivoluzione industriale in Francia attraverso gli occhi di un minatore ribelle e pieno di sogni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia è ambientata nella zona mineraria del nord della Francia durante la seconda rivoluzione industriale (seconda meta dell’Ottocento). Nella terza e ultima puntata si affrontano le conseguenze dell’assedio alla chiesa. Hennebeau (Guillaume de Tonquédec) è salvato dalla guardia nazionale e prende una decisione: accoglie una delegazione di minatori nella sua abitazione. I lavoratori sono speranzosi di giungere a un fruttuoso compromesso. Dall’altro lato, invece, il Padrone non è collaborativo. Prosegue nel negare l’evidenza e rigettare ogni compromesso. La miseria dilaga mentre lo sciopero generale continua. Hennebeau si muove in una direzione precisa, richiamando minatori dal Belgio per far ripartire la produzione. La miniera riparte, ma Etienne (Louis Peres) non molla la presa e tenta di coinvolgere nella sommossa anche i minatori stranieri.

Germinal: il cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Germinal, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Louis Peres: Etienne Lantier

Thierry Godard: Maheu

Rose-Marie Perreault: Catherine

Steve Tientcheu: Rasseneur

Jonas Bloquet: Chaval

Stefano Cassetti: Souvarine

Guillaume de Tonqeudec: Mr. Hennebeau

Streaming e tv

Dove vedere Germinal in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.