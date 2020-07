Gangs of London, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 13 luglio

Gangs of London, le anticipazioni della seconda puntata: la trama

Gangs of London è la nuova serie tv in onda su Sky Atlantic, descritta come la versione inglese di Gomorra, un’epopea criminale contemporanea che racconta una storia di vendetta e potere. La serie è già andata in onda nel Regno Unito, confermandosi un successo. La prima puntata è stata trasmessa in Italia non soltanto su Sky Atlantic, ma anche in chiaro su TV8. Dal secondo episodio, invece, la serie potrà essere seguita soltanto su Sky Atlantic e NOWTV, dunque con la tv a pagamento. Ma di cosa parla la seconda puntata, in onda lunedì 13 luglio 2020?

Gangs of London, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata è composta da due parti, episodio 2 ed episodio 3. Nell’episodio due vediamo Sean determinato a mantenere la sua decisione: no business finché non salterà fuori il nome dell’assassino di suo padre. La cosa irrita sicuramente i soci in affari, ma non tutti rispetteranno il suo volere, come Asif Afridi, il potete signore della droga pakistano, che continua a far entrare l’eroina nel paese. Qualcuno però ruba parte del suo carico, il che significa guerra. Wallace Junior non è felice della trasgressione, ma deve pensare ad altro: perché Jack si è tolto la vita? Ma è stato davvero suicidio o omicidio? Intanto scoprono dove si sono accampati i nomadi gallesi e il leader, Kinney Edwards, non ha voluto consegnare il figlio, colui che ha ucciso Finn Wallace. Sean lo prenderà di mira, sostenuto dalla madre. Intanto Elliot chiede a Vicky di avere pazienza.

Nel terzo episodio di questa sera, Lale ha fatto qualcosa che non doveva e verrà punita per questo, per dare l’esempio. Il giovane Wallace non si fida di chi ha attorno e si rende conto che la cosa gli sta sfuggendo lentamente di mano. Eilliot prova ad avvicinarsi al giovane erede di Finn, va fino in Nigeria per concludere un affare pericoloso con il gangster Mosi. Marian intanto scopre qualcosa di sconcertante circa suo marito. Gangs of London vi aspetta su Sky Atlantic e Now Tv questa sera, lunedì 13 luglio 2020, in prima serata.

