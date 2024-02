Chi è Gaetano Castelli, lo scenografo del Festival di Sanremo 2024

Chi è Gaetano Castelli, lo scenografo del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1? Gaetano Castelli (Roma, 4 dicembre 1938) è un pittore e scenografo italiano. È conosciuto per aver curato per 21 volte la scenografia del Festival di Sanremo e quella di Sanremo Giovani.

Castelli ha iniziato a lavorare come scenografo nel 1964. Ha collaborato con Antonello Falqui e con Sergio Zavoli curando le scenografie di numerosi spettacoli televisivi, tra cui Canzonissima, Fantastico, La sai l’ultima?, Carramba che sorpresa, Stasera pago io, Studio 80, Palcoscenico e il gioco televisivo Sarabanda (dal 2002 al 2004). Ha inoltre curato la scenografia del primo telegiornale Rai e la scenografia di eventi di moda come Donna sotto le stelle a Piazza di Spagna a Roma.

Nel 1983 ha ricevuto la Rosa d’Oro al Festival Internazionale della Televisione di Montreux, e per due volte (1978 e 1999) la Rosa d’Argento. Ha insegnato Scenografia all’Accademia di belle arti di Roma, divenendone poi anche direttore. E stasera, 7 febbraio 2024, sarà premiato sul palco del teatro Ariston di Sanremo.