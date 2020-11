Chi è Gabriella Perino, la fidanzata di Gerry Scotti

Il noto conduttore Mediaset Gerry Scotti, dopo la fine del matrimonio con la prima moglie Patrizia Grosso, si è rifatto una vita insieme a Gabriella Perino, la sua attuale fidanzata o compagna (non moglie, dato che non sono sposati). Ma chi è Gabriella Perino? Cosa fa nella vita? Di seguito alcune informazioni sulla compagna dello Zio Gerry. Gabriella Perino, come detto, è l’attuale fidanzata o compagna di Gerry Scotti. È nata nel 1965, dunque è molto più giovane del suo partner che è del 1956. Dal 2004 si è legata a Gerry e dal 2011 convivono insieme a Milano in un appartamento situato al settimo piano di un antico palazzo. I due si conoscevano da tempo, ma si sono “ritrovati” nelle mattinate fuori la scuola mentre erano soliti accompagnare i rispettivi figli. Gabriella Perino è architetto. Non ama i riflettori, la tv e i social (su cui praticamente non è presente ad eccezione di Twitter e di un account privato Instagram) ma può vantare un carattere forte e un gran carisma. Anche lei è reduce da una relazione naufragata in cui ha avuto dei figli. Non si conoscono le generalità dell’ex marito con cui ha avuto due figli: una femmina (Beatrice, coetanea e compagna di classe di Edoardo Scotti, figlio di Gerry) e un maschio. Nonostante ormai la relazione con lo showman sia piuttosto consolidata, il matrimonio per ora non è in programma.

