Fuori dal coro stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, martedì 14 dicembre 2021, Fuori dal coro non va in onda? Il programma condotto da Mario Giordano oggi non va in onda per la pausa natalizia/invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di martedì scorso, 7 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Mario Giordano, ideatore del format, in cui il giornalista modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Questa sera, 14 dicembre 2020, su Rete 4 andrà quindi in onda il film Blood Father.

Quando torna?

Ma quando torna Fuori dal Coro in onda su Rete 4? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. La data precisa dovrebbe essere – secondo il Fatto Quotidiano – quella di martedì 25 gennaio 2021. A che ora? Sempre alle 21,20. Un rientro in “ritardo” rispetto agli scorsi anni dovuto solo a ragioni organizzative. Anche se in molti ipotizzano qualche problematica politica…

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Fuori dal Coro stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il martedì sera su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.