Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 9 febbraio 2021

Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 febbraio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 9 febbraio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione politica. Sono ore decisive per la formazione del Governo Draghi, con il premier incaricato che sta svolgendo il secondo giro di consultazioni. Ma questo nuovo esecutivo saprà dare risposte concrete ai tanti italiani in difficoltà? Mario Giordano affronterà questo e altri temi legati al nuovo corso politico insieme a Matteo Salvini. Il leader della Lega è uno degli ospiti di Fuori dal coro di stasera, martedì 9 febbraio 2021. Spazio inoltre a un’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha scelto di non appoggiare il presidente incaricato, e potrebbe essere così l’unico partito all’opposizione. Non mancheranno poi collegamenti con i palazzi romani per tutti gli aggiornamenti.

La trasmissione di Mario Giordano riaccenderà i riflettori, con clamorose rivelazioni, sull’inchiesta sulle mascherine, vicenda al centro di un’indagine della Procura di Roma. E ancora, a Fuori dal coro si ritorna sul tema delle cure domiciliari contro il Covid: con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e con il contributo del dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, si approfondirà come un centinaio di medici, da inizio pandemia, curino i pazienti nelle loro abitazioni in modo da evitare il più possibile il ricovero negli ospedali. Tra gli ospiti di stasera anche i giornalisti Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri e Rita Dalla Chiesa.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 9 febbraio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

