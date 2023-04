Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 4 aprile 2023

Questa sera, martedì 4 aprile 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 aprile 2023.

Nel corso della puntata Mario Giordano analizzerà i fronti aperti con cui l’Italia deve confrontarsi: dall’attacco al cibo tradizionale alla gestione degli sbarchi di migranti, fino ai progetti green che rischiano, in alcuni casi, di compromettere l’agricoltura del nostro Paese. Nel corso della serata, ampio spazio anche a un reportage a Roma e a Milano per raccontare le diverse organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

E ancora, si tornerà a parlare, con documenti esclusivi, delle informazioni che l’Aifa non avrebbe divulgato in merito ai presunti effetti avversi dei vaccini durante la prima ondata pandemica da Covid. Infine, un’inchiesta sul business dell’accoglienza e un approfondimento su alcuni estremismi del mondo ambientalista, come bucare le gomme ai Suv in nome della salvaguardia del pianeta.

