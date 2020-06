Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 16 giugno 2020

Questa sera, martedì 16 giugno 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 16 giugno 2020, a Fuori dal Coro, tra i vari ospiti, ci sarà il segretario della Lega Matteo Salvini, con il quale Giordano parlerà degli Stati Generali di Conte a Villa Pamphili a Roma, ai quali l’ex ministro ha deciso di non partecipare. Non mancherà, poi, una discussione sulle proposte dell’opposizione per il rilancio del Paese dopo l’emergenza Coronavirus, mentre anche con Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio il giornalista terrà un focus sulla situazione economica dell’Italia post lockdown.

A seguire un viaggio tra le “follie burocratiche” italiane che mettono in crisi attività commerciali e cittadini: dalle stringenti regole per discoteche e sport, fino alle multe per il mancato distanziamento tra madre e figlio come successo pochi giorni fa a Reggio Emilia. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro, dalle 21.25 su Rete 4.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 16 giugno 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

