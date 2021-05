Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 11 maggio 2021

Questa sera, martedì 11 maggio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 maggio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 11 maggio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, tante le inchieste, a partire, come di consueto, dal tema dell’occupazione abusiva di case private e dai disagi che il blocco degli sfratti introdotto per l’emergenza Coronavirus sta provocando ai piccoli proprietari immobiliari, da mesi nell’impossibilità di rientrare nelle proprie case, occupate da inquilini morosi in molti casi da prima che la pandemia cominciasse.

Si tornerà poi ad affrontare la tematica delle cure domiciliari contro il Covid-19 con il dottor Andrea Mangiagalli e la protesta dei medici di famiglia contro il nuovo protocollo considerato insufficiente. Spazio, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, anche a un’inchiesta su Reithera: che fine ha fatto il vaccino italiano finanziato con 81 milioni di euro di fondi pubblici da parte di Invitalia di cui nessuno sta più parlando? Abbiamo scoperto che cosa sta succedendo in merito.

Infine, un approfondimento sulle problematiche della giustizia italiana con un’analisi dell’inchiesta su Ciro Grillo – con le novità e i risvolti politici sulla questione – e della vicenda di Denise Pipitone, che dopo 17 anni rimane un caso irrisolto e vede riaperte le indagini con la disposizione di nuove ispezioni nella casa dell’allora principale sospettata. Fuori dal Coro ha realizzato un’intervista esclusiva ai magistrati che per primi indagarono sulla scomparsa della bambina. Tra gli ospiti della puntata di stasera anche: Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 11 maggio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25.

