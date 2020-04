Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 28 aprile 2020

Questa sera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro Mario Giordano intervista il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, provando con lui a fare chiarezza sulle disposizioni del nuovo decreto del governo, annunciato in conferenza stampa da Giuseppe Conte domenica 26 aprile 2020. Il nuovo decreto, pur continuando a vietare gli assembramenti, prevede un alleggerimento delle misure di contenimento sociale e traghetta il Paese verso la cosiddetta Fase 2, ma ci sarà una reale ripartenza economica? Alcuni servizi, ricchi di testimonianze, racconteranno qual è la situazione attuale di moltissimi lavoratori, e soprattutto del settore della ristorazione.

A Fuori dal Coro, poi, si tornerà a parlare di origine del Covid-19, e dell’altro delicatissimo tema della scarcerazione dei boss mafiosi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 28 aprile 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

