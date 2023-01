Funerali Gina Lollobrigida streaming e diretta tv: dove vederli live e l’orario, canale, a che ora, oggi, Rai 1

Dove vedere in diretta tv e in streaming i funerali di Gina Lollobrigida in programma oggi, 19 gennaio 2023? L’ultimo saluto alla grande attrice scomparsa a 95 anni sarà per oggi alle 12.30 circa dalla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Sarà prevista una diretta su Rai 1, a cura del Tg1, a partire dalle ore 12.15. Un funerale molto sentito per un’icona del cinema, al quale parteciperanno tanti colleghi del mondo dello spettacolo e gente comune. Per tutti sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai 1. Per questo non va in onda il programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Ma dove vedere i funerali di Gina Lollobrigida in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Sarà possibile seguire il funerale di Gina Lollobrigida in diretta tv su Rai 1 con lo speciale del Tg1 a partire dalle 12.15 di oggi, 19 gennaio 2023. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, 101 di Sky.

Funerali Gina Lollobrigida streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la diretta del funerale su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai. Sarà disponibile anche on demand e da vedere in diretta o in qualsiasi momento su pc, smartphone e smart tv.

Chi era

Nata a Subiaco il 4 luglio del 192, è stata una delle attrici più importanti della sua generazione insieme alla rivale Sophia Loren. Vincitrice, tra le altre cose, di un Golden Globe e sette David di Donatello è nota soprattutto per il ruolo della Bersagliera in Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, ma anche per quello della Fata Turchina nello sceneggiato Pinocchio, diretto sempre da Comencini.

L’attrice ha lavorato anche in diverse produzioni di Hollywood recitando al fianco di star del calibro di Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi italiani: oltre a Comencini, infatti, Gina Lollobrigida è stata diretta da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. La sua notorietà negli Usa è tale che le viene dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Negli ultimi anni, Gina Lollobrigida si era dedicata all’arte e alla fotografia.