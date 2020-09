Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata dell’11 settembre

Torna l’appuntamento con Freedom, Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione sempre più spericolata di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Si ricomincia da venerdì 11 settembre in prima serata su Italia 1, viaggiando a bordo del Freedom-Track e una carovana di auto, van, furgoni, camper verso luoghi d’Italia e del mondo di forte interesse. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda venerdì 11 settembre su Italia 1.

Freedom, Oltre il confine: anticipazioni dell’11 settembre

Nella puntata che va in onda questa sera, Freedom renderà omaggio agli eroi che 19 anni fa a New York hanno dovuto affrontare l’attacco al World Trade Center. Due testimonianze: una ragazza italiana presente al momento del crollo e il capo dei vigili del Fuoco di New York di origini italiane. La squadra del programma ha partecipato a una commovente cerimonia in ricordo dei pompieri caduti nel disperato tentativo di salvare il maggior numero di vite umane. A Milano ha subito un destino simile a quello dei grattacieli di Manhattan, la torre più alta del Castello Sforzesco: progettata nel ‘400, distrutta un secolo dopo è stata ricostruita nei primi del ‘900. Oggi è chiusa al pubblico, ma grazie a un permesso speciale le telecamere di Freedom mostrano per la prima volta in TV gli interni di questo edificio.

E ancora in Egitto Giacobbo va alla scoperta di uno dei monumenti più enigmatici del paese, il Separeo di Saqqara, una sorta di bunker sotterraneo dell’antichità, dove sono custoditi 24 sarcofagi giganti, realizzati con il granito di una cava distante quasi mille chilometri. Si conclude in Sicilia, sull’Etna, dove esistono ben 40 piramidi. Freedom vi aspetta su Italia 1 venerdì 11 settembre alle ore 21:20.

