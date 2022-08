Fratelli Caputo: le anticipazioni (trama e cast) della puntata

Anche questa sera, mercoledì 24 agosto 2022, torna l’appuntamento con Fratelli Caputo, la miniserie con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica in replica su Canale 5. Quella attesa per questa sera è la terza puntata della serie Tv ambientata in Sicilia. Ma quali sono le anticipazioni? Scopriamo insieme i dettagli.

Anticipazioni: trama e cast della puntata

La terza puntata dei Fratelli Caputo prevede un arrivo interessante a Roccatella che sconvolgerà i residenti. Arriva Franca, la mamma di Alberto, e si scatenerà una vera e propria guerra tra madri. Agata è sconvolta dal suo arrivo e gliene canta quattro accusandola di averle rubato il marito anni prima. La situazione degenera quando Agata canta un segreto finora tenuto nascosto. Spiega a Franca che tempo addietro Calogero le aveva chiesto di poter tornare in Sicilia e quindi insieme a lei e Nino. Ma era stata Agata a rifiutarlo. Franca è sconvolta dalla notizia, così come i due fratellastri, che si rendono conto che le loro madri hanno troppi segreti.

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della terza puntata in onda mercoledì 24 agosto 2022 bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.