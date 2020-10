Chi è Francesco Monte, concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020

Francesco Monte è uno dei concorrenti del Torneo di Tale e Quale Show 2020, in onda in prima serata su Rai 1 da stasera, 30 ottobre 2020. Volto noto della tv, ha già partecipato a diversi reality come il Grande Fratello e L’Isola dei famosi, oltre ad aver fatto ottima figura lo scorso anno a Tale e Quale, classificandosi al secondo posto. Ma chi è Francesco Monte? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni di stasera

Classe 1988, Francesco Monte è nato a Taranto ed è molto legato alla sua terra d’origine. Ha studiato Economia all’università e nel frattempo si è mantenuto gli studi lavorando come barman. La sua giovinezza è stata segnata da un episodio drammatico: la perdita dell’amata mamma. La sua carriera come personaggio televisivo inizia partecipando a Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi che gli regala grande visibilità. Inizia come corteggiatore di Teresanna Pugliese, la quale però poi ha scelto un altro ragazzo.

L’anno seguente Monte diventa tronista. Nonostante la perdita della madre, conosce altre corteggiatrici, ma i suoi occhi sono per Teresanna, che torna nel programma di Canale 5 per conquistarlo. La loro relazione però dura poco. Francesco Monte ha anche tentato la strada della recitazione, prendendo parte a fiction come Don Matteo. Per un breve periodo ha fatto anche parte del cast di Forum.

Fisico scolpito e sguardo magnetico, sogna di sfondare come attore. Nel frattempo fa spesso il modello per importanti marchi. La sua relazione più importante è stata sicuramente quella con Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Al Gf Vip del 2017 la sorella di Belen incontra Ignazio Moser e allora l’argentina decide di lasciare Monte in diretta tv.

L’ex tronista partecipa poi all’Isola dei Famosi, dove conosce Paola di Benedetto, con cui ha un breve flirt. Concorrente del Grande Fratello Vip 2018, Monte conosce Giulia Salemi, con la quale ha una relazione. Una storia che si conclude nel giugno del 2019, come i due hanno annunciato sui social. Ma sembra che Francesco Monte abbia avuto già una nuova fiamma nel 2019: si tratta di Isabella De Candia, una bella modella paragonata a Monica Bellucci. I due sono stati paparazzati da Chi durante una vacanza bollente. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione 700mila persone.

