L’ex tronista Francesco Monte a Sanremo giovani: scoppia la polemica

Sanremo Giovani fa spazio a Francesco Monte

Francesco Monte ne ha fatta di strada da quel trono di Uomini e Donne: dopo aver partecipato alla precedente edizione di Tale e Quale Show, dimostrando il proprio talento, Monte è pronto per le audizioni di Sanremo Giovani ed è stato selezionato, insieme ad altri 60 giovani talenti, per le prossime audizioni. Di questi 61, soltanto in 10 potranno poi gareggiare come finalisti per entrare a far parte delle Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Non sono mancate le polemiche in quel di Twitter. Appena spuntato il nome di Francesco Monte, in tanti hanno dimostrato disappunto per la sua partecipazione, non ritenendo corretto che, facendo passare Monte, chi invece ha studiato anni per raggiungere un simile traguardo dovrebbe essere lasciato indietro. “Francesco Monte a Sanremo giovani è uno schiaffo in faccia a chi di musica ci vive e lavora come un mulo dalla mattina alla sera per potersi produrre le canzoni. Schifo”, si legge su Twitter.

Oltre a Francesco Monte, nella classifica dei selezionati vediamo anche Martina Attili, cantante di Cherofobia a X Factor e The André. Le selezioni si terranno il 19 e il 20 ottobre a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, che condurrà anche l’edizione 2021 di Sanremo.

Ecco l’elenco dei 61 selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani:

Alioth – Titani

Andrea – Ce vorrebbe più tempo

Anna – Carol Ballare

Martina Attili – Più potenti del mare

Avincola – Goal

Boco Generazione – Not Found

Caleido – Meno male

Cara – Il primo bacio

Castagna – Così sola

Cecco e Cippo – Il comportamento degli esseri umani

Thomas Cheval – Acqua minerale

Chico Figli – di Milano

Lorenzo Ciaffi – Tra le stelle

Connor- Lei no

Ugo Crepa – Non serve più

Davide Deiana – Ripartirò da noi

Enula – Con(Torta)

Filo Vals – Insonne

Folcast – Scopriti

Fritz – Bla Bla Bla

Galea – I nostri 20

Ganoona – Deserto

Gaudiano – Polvere da sparo

Gavio – La mia generazione

Matteo Ghione – Prendere o lasciare

Ginevra – Vortice

Gianmarco Gridelli – Mamma dove sei stasera

Hu Occhi – Niagara

Daria Huber – Viaggi della mente

I Desideri – Lo stesso cielo

La Municipal – La terza stagione di Dark

La Notte – Amami sempre

La Pegna – Juve-Cagliari

Le Larve – Musicaeroplano

Francesco Lettieri – Caro me del futuro

Mattia Lever – Non mi basta

Liberementi – Laurearmi in felicità

Malvax – Fotogenica

Memento – Non lo sai

M.E.R.L.O.T – Sette volte

Giulia Molino – Napules

Francesco Monte – Andiamo avanti

Murphy -Equilibrio

Nostromo – Mento (Inverno fragile)

Nova – Giovani noi

Olivia XX – Serotonina

Ottobre – Che bel finale

Alessandro Proietti – Sulla mia finestra

Raffy – Boom

Walter Ricci – Nuvola nera

Scrima – Se ridi

Davide Shorty – Regina

Sierra – Mezze lune

Sissi – Per farti paura

Svegliaginevra – Punto

Tananai – Maleducazione

The Andre – Dostoevskij

WATT (Vincitore Castrocaro) – Boomerang

Wrongonyou Lezioni di volo

Sara Zaccarelli – Chiedimi

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

