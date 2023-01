A che ora inizia Fosca Innocenti 2: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della fiction di Canale 5 con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca? Le varie puntate della serie tv andranno in onda alle ore 21,40 (circa). Subito dopo Striscia la Notizia. Ogni serata finirà intorno alle ore 23,50. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie comprese).

La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Fosca Innocenti 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Innanzitutto ritroveremo Vanessa Incontrada nei panni della protagonista Fosca; al contempo è altrettanto scontata la presenza di Francesco Arca, che torna nel ruolo di Cosimo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: