Formidabile: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Formidabile, programma televisivo condotto da Elenoire Casalegno. Uno show dedicato ai programmi cult, ai personaggi e ai momenti che hanno segnato la storia e l’evoluzione di Rai 2 dal suo esordio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

Cinque grandi serate dedicate ai programmi, ai personaggi e ai momenti Cult che hanno segnato la storia di Rai 2 dal suo esordio, quando le fu affidato il compito di scardinare le regole, inventare nuovi programmi e nuove formule all’insegna della comicità, dell’innovazione e della trasgressione. Fu un momento per sperimentare e innovare la nostra TV. Ed è da lì che, con “Formidabile”, si vuole ripercorrere la storia di quei programmi che si proposero come alternativa alla spettacolarità più istituzionale della Rete “Ammiraglia”. Ogni serata, dunque, riporterà nelle case quella Rai 2 che ha accompagnato la storia e le evoluzioni del Paese e del suo pubblico, a volte in modo irriverente, provocante, tracciando un solco nella società di allora, raccontandola a suo modo e prendendola anche un po’ in giro.

La prima puntata, in onda questa sera, sarà dedicata a “L’Ottavo Nano” che, con Serena Dandini e l’ironia del suo gruppo, ha proposto una comicità nuova e irriverente. Sarà poi la volta di “Quelli che il Calcio” che ha raccontato il mondo dello sport più amato dagli italiani da un’angolazione del tutto atipica. La terza puntata racconterà, con “Libero” e Teo Mammucari, la declinazione dello scherzo più divertente in assoluto, quello telefonico. E poi “Due Risate” per raccogliere tutta la comicità che è stata uno dei registri più apprezzati di Rai 2. Chiuderà la collection di questa stagione “Due di Tutto” che racchiuderà le mille e diverse altre facce che hanno composto il ventaglio di possibilità offerto da questa Rete, compresa l’informazione, per esempio, di Minoli. All’interno di ciascuna puntata ci saranno gli ‘…and Co.’, ovvero una carrellata di programmi che, per tema, declinazione e direzione, si accostano ai titoli già citati (ad esempio “Blitz” per “Quelli che il calcio” o “La Tv delle Ragazze” per “L’Ottavo Nano”). A chiusura del programma la ‘Hot Parade’ riproporrà tre titoli, per ciascuna puntata, che hanno rappresentato per il pubblico un momento di trasgressione.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Formidabile su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima lunedì 12 ottobre 2026; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – lunedì 9 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 12 ottobre 2026 OGGI

Seconda puntata: lunedì 19 ottobre 2026

Terza puntata: lunedì 26 ottobre 2026

Quarta puntata: lunedì 2 novembre 2026

Quinta puntata: lunedì 9 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.