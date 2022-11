Una delle interviste iconiche di questo inizio della nuova stagione di Belve è sicuramente quella con Floriana Secondi, ex storica concorrente del Grande Fratello. Nella puntata di ieri della trasmissione di Rai 2, la vincitrice del Gf 3 ha svelato a Francesca Fagnani il suo passato doloroso: “Mia mamma e mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso”.

“Avevo questi ricordi notturni, facevo sogni agitati, ma c’era l’educazione di una volta. Mia nonna mi diceva ‘zitta, zitta’. Doveva rimanere tutto dentro casa. ‘Zitta, non è successo niente’. Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta. Chiesi a un’assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero – ha raccontato Floriana – Mia mamma era una prostituta, aveva tanti problemi, e anche mia nonna”.

Un racconto molto toccante, nel quale l’ex gieffina ha parlato degli abusi subiti da piccola: “Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo – ha detto ancora – Di botte tantissime, dalla mattina alla sera. Ne ho prese tante tante”. Tra gli abusi subiti le sigarette spente sul corpo: “Purtroppo c’è scritto tutto al Tribunale dei Minori – ha concluso Floriana – ho ancora i segni addosso”.

Floriana Secondi aveva già ripercorso la sua storia da Barbara D’Urso. Aveva parlato della tossicodipendenza della madre, dell’orfanotrofio nel quale è cresciuta e dei traumi legati a quest’infanzia negata. Con sua madre non si vedevano da anni, finché i giornalisti della trasmissione di Canale 5 sono riusciti a raggiungerla per strada, strappandole delle dichiarazioni poco felici: “Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l’atteggi. Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata. Floriana non va in tv per me, ma per lei, per l’audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato”.