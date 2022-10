Flesh and Blood streaming e diretta tv: dove vedere la miniserie di Rai 3

Dove vedere la miniserie Flesh and Blood in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 il 6 e il 7 ottobre 2022, in prima visione, alle ore 21.15. Creata da Sarah Williams e diretta da Louise Hooper, la serie in quattro episodi racconta di Helen, Jake e Natalie, tre fratelli adulti, che rimangono sconvolti quando la loro madre, Vivien, vedova settantenne e benestante, perde la testa per Mark (Stephen Rea), medico di famiglia in pensione, anche lui vedovo e perfetto gentleman inglese, desideroso di sposarsi. Vediamo insieme dove vedere Flesh and Blood in diretta tv e in streaming.

In tv

Su Rai 3 appuntamento il 6 e il 7 ottobre 2022 in prima visione alle ore 21.20. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 103 in HD o 103 del decoder Sky.

Flesh and Blood streaming live

Se non siete a casa potete seguire la miniserie in diretta streaming su Rai Play. In tutto si tratta di quattro episodi, tramessi in due serate su Ra 3. Potete recuperarli in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand della piattaforma.

Trama

Al centro delle due puntate della serie tv di Rai 3 Flesh and Blood c’è Vivien, una donna rimasta da poco vedova. Dopo una vita passata a prendersi cura della sua famiglia, Vivien decide che è arrivato il momento di dedicarsi un po’ più a se stessa e di mettere in secondo piano le esigenze altrui. Tuttavia, chi non si adatta al nuovo cambiamento di Vivien sono soprattutto i suoi tre figli, Helen, Jake e Natalie. E, quando un nuovo amore, Mark, fa la sua comparsa nella vita di Vivien, i tre figli uniscono le loro forze per capire di chi si tratta e quale segreto nasconda.

A movimentare le vicende della famiglia ci pensa anche la vicina di casa Mary, una vecchia amica, che è insolitamente troppo attenta all’evolversi delle dinamiche che coinvolgono Vivien e i suoi tre figli. Segreti, bugie e tradimenti finiranno per far precipitare la situazione spingendo qualcuno ad andare oltre i limiti del consentito. Chi è la vittima ritrovata sulla spiaggia del Sussex? E Mark è veramente chi dice di essere?