Firestarter: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Firestarter è il film in onda questa sera, domenica 20 novembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola, diretta da Keith Thomas Brown, è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. Si tratta di un remake del primo adattamento cinematografico del romanzo, prodotto nel 1984, diretto da Mark L. Lester e che in Italia è stato distribuito col titolo Fenomeni paranormali incontrollabili. I coniugi Andy e Vicky McGee cercano di proteggere da una agenzia federale la figlia Charlie, la quale ha il potere di generare il fuoco solamente con la forza del pensiero. Ma qual è la trama completa, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Firestarter? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Charlie (Ryan Kiera Armstrong), una bambina con poteri pirotecnici, che si scatenano soprattutto quando lei è arrabbiata o quando soffre. I suoi genitori, Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon), sono al corrente delle grandi abilità della figlia, ma cercano di nasconderla per evitare guai. Nonostante Vicky abbia insegnato a Charlie come controllare il suo potere, un’agenzia federale è a conoscenza di questa sua dote e vuole usarla a suo favore come arma di distruzione di massa, motivo per cui la famiglia spesso è in fuga.

Quando Charlie compie 11 anni, il suo potere cresce e quel fuoco sembra essere diventato più difficile da controllare, tanto da causare un incidente che rivela alla misteriosa agenzia la posizione della famiglia. È così che un agente (Michael Greyeyes) si mette subito in viaggio per rintracciare la famiglia e catturare finalmente Charlie, ma non sarà così semplice…

Firestarter: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Firestarter? Protagonisti sono Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Kurtwood Smith, Gloria Reuben, Tina Jung, Lanette Ware, Neven Pajkic, Gavin MacIver-Wright, Danny Waugh e Shannon McDonough. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Zac Efron: Andrew ‘Andy’ McGee

Ryan Kiera Armstrong: Charlene ‘Charlie’ McGee

Gloria Reuben: Capitano Hollister

Michael Greyeyes: John Rainbird

Sydney Lemmon: Victoria ‘Vicky’ McGee

Tina Jung: sig.ra Gardner

Lanette Ware: preside Lewis

Vasanth Saranga: agente Jules

Kurtwood Smith: dott. Joseph Wanless

Neven Pajkic: Heavy

Gavin MacIver-Wright: Gavin

Danny Waugh: sceriffo Wendell Perry

John Beasley: Irv Manders

Hannah Younis: Darla Gurney

Trailer

Di seguito il trailer del film Firestarter, in prima serata su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Firestarter in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 novembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.