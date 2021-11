Fire Squad – Incubo di fuoco: trama, cast e streaming del film

Stasera, 25 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fire Squad – Incubo di fuoco (Only the Brave), film del 2017 diretto da Joseph Kosinski. La pellicola, basata sull’articolo di GQ “No Exit” di Sean Flynn, racconta la vicenda di un gruppo di vigili del fuoco che combatterono per spegnere l’incendio di Yarnell Hill, avvenuto in Arizona nel 2013, in cui persero la vita 19 membri del gruppo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eric Marsh, sovrintendente della Fire and Rescue Crew 7 a Prescott, in Arizona, riceve una chiamata al Cave Creek Complex Wildfire. A causa dello status di Crew 7 come vigili del fuoco comunali, la previsione di Eric che l’incendio minaccerà un quartiere vicino viene ignorata da un gruppo di hotshot della California. Il fuoco si comporta come Eric ha anticipato e il quartiere viene distrutto. La moglie di Eric, Amanda, suggerisce di parlare con Duane Steinbrink, il capo dei vigili del fuoco della città, per completare la certificazione dei Crew 7 come hotshot wildfire. Duane avverte che l’equipaggio ora dovrà impegnarsi in una stagione lavorativa più lunga. Questo frustra Amanda, che si risente per il modo in cui il lavoro di Eric gli impedisce di voler dare vita ad una famiglia. Brendan McDonough è disoccupato, svogliato e abusa di droga. La sua ex ragazza Natalie è incinta del suo bambino, ma ritiene il ragazzo troppo irresponsabile per essere parte della sua vita. Quando viene arrestato per furto, la madre lo caccia di casa. Quando sua figlia è nata, Brendan vuole provvedere a lei e concorre a un posto come pompiere. Eric lo assume nonostante le riserve di alcuni membri della squadra. L’equipaggio si allena duramente, per essere infine schierato a macchia d’olio per la valutazione, che viene superata con successo, facendoli diventare gli Hotshots di Granite Mountain. Nel contempo anche Natalie inizia ad accettare Brendan, permettendogli di trascorrere del tempo con la loro figlia.

Fire Squad – Incubo di fuoco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fire Squad – Incubo di fuoco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josh Brolin: Eric “Supe” Marsh

Miles Teller: Brendan “Donut” McDonough

James Badge Dale: Jesse Steed

Alex Russell: Andrew Ashcraf

Dylan Kenin: Robert Caldwell

Geoff Stults: Travis Carter

Ryan Busch: Dustin DeFord

Taylor Kitsch: Chris MacKenzie

Sam Quinn: Grant McKee

Kenny Miller: Sean Misner

Thad Luckinbill: Scott Norris

Ben Hardy: Wade Parker

Nicholas Jenks: John Percin Jr.

Jake Picking: Anthony “Baby G.” Rose

Matthew Van Wettering: Joe Thurston

Geoff Stults: Travis Turbyfill

Ryan Jason Cook: William Warneke

Scott Haze: Clayton Whitted

Michael McNulty: Kevin Woyjeck

Brandon Bunch: Garrett Zuppiger

Jeff Bridges: Duane Steinbrink

Andie MacDowell: Marvel Steinbrink

Jennifer Connelly: Amanda Marsh

Natalie Hall: Natalie Johnson

Rachel Singer: sig.ra McDonough

Brytnee Ratledge: Juliann Ashcraft

Pell James: Claire Caldwell

Jenny Gabrielle: Desiree Steed

Barbie Robertson: Marsena Thurston

Jade Kammerman: Stephanie Turbyfill

Streaming e tv

Dove vedere Fire Squad – Incubo di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.