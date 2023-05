Amici 22 giunge al termine e Arisa si lascia andare ad un lungo e commovente sfogo emotivo sul “suo” Wax. Il cantante, arrivato sino alla finale, è stato un protagonista indiscusso di questa edizione.

La dedica a Wax è un messaggio di conforto e di profonda emotività. La cantante, in questa edizione, ha dimostrato spesso le sue fragilità e insicurezze riscoprendo un supporto enorme da parte dei suoi allievi, dei colleghi docenti, Maria De Filippi e soprattutto il suo amato pubblico.

Tremante e imbarazzata ha cantato e ballato con Raimondo Todaro, dimostrandosi sempre una grande artista. Nella dedica a Wax lo ringrazia per averle dato la forza di crederci ancora: “Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora”.

Un’avventura che finisce e, in merito alla quale, Arisa afferma “Mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai. Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli”.

Questa sera, su Canale 5 la finale di Amici 22 vedrà scontrarsi i quattro arrivati fino al termine del programma.