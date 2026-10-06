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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 6 ottobre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 6 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà l’ospite principale della puntata di stasera del programma condotto da Antonino Monteleone. Nel corso della serata si affronteranno, tra gli altri temi, le periferie, la sicurezza e l’allarme legato alla diffusione del fentanyl, il potente oppioide sintetico che preoccupa per la sua crescente circolazione e per i rischi connessi soprattutto tra i più giovani.

La trasmissione partirà dalla periferia romana, con collegamenti e servizi dedicati alle criticità del territorio e alle questioni legate alla sicurezza. Attraverso testimonianze e approfondimenti, il programma analizzerà fenomeni che interessano sempre più realtà urbane del Paese, con particolare attenzione all’emergere di nuove forme di disagio e criminalità.

Nel corso della serata ci sarà inoltre un aggiornamento sul caso Valter Lavitola, mentre un ulteriore focus sarà dedicato alla vicenda di Garlasco, che continua a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 6 ottobre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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