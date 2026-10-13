Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 13 ottobre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 13 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti

La crisi della sanità pubblica, i femminicidi che continuano a interrogare il Paese, i grandi temi dell’attualità e i casi di cronaca che dividono l’opinione pubblica saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”. La trasmissione aprirà con un focus dedicato alla sanità calabrese con, in studio, il confronto tra Guido Bertolaso, medico chirurgo e assessore al Welfare della Regione Lombardia, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.

Nel corso della puntata spazio anche al tema dell’immigrazione: al centro del confronto il caso-Monfalcone e le classi sul territorio italiano a maggioranza di alunni stranieri. Dibattito tra la giornalista e scrittrice Karima Moual e il giornalista Filippo Facci. La puntata proporrà inoltre un focus sul caso Yara Gambirasio, tra analisi investigative e interrogativi che continuano ad alimentare il dibattito. A seguire, un approfondimento sul femminicidio Guidi e sul tema della violenza di genere, con la partecipazione, tra gli altri, dell’avvocata penalista Solange Marchignoli, del magistrato Valerio De Gioia e della criminologa e psicologa forense Flaminia Bolzan.

Spazio anche al delitto di Chiara Poggi e al caso Garlasco, che continua a far discutere l’opinione pubblica. In chiusura di puntata spazio alla vicenda di Elena Maraga, l’insegnante finita al centro delle cronache per la sua attività su OnlyFans. A discuterne con Elena Maraga in studio saranno Francesca Pascale, Malena e Paolo Brosio.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 13 ottobre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.